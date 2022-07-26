

Ираклий Кобахидзе сравнил своих критиков с Павликом Морозовым

26.07.2022 13:41

Новости-Грузия



«Вчерашний день еще раз напомнил нам о том, что быть активистом «Нацдвижения» значит следовать путем Павлика Морозова.



Журналистка «Мтавари» вчера позволила себе такую мерзость, которую позволил бы себе не всякий из этого телеканала. К тому же, от этой мерзости она сама была так озлоблена, что у нее на губах в прямом смысле проступила пена.



Те, кто вчера проигнорировал мерзкое оскорбление со стороны журналистки «Мтавари» и пытался осудить ответ на это, сами являются оформленными Павликами Морозовыми.



Никто не удивился этому от Инги Григолия, Георгия Таргамадзе, Никанора Мелия и других известных торгашей, в прямом и переносном смысле этого слова, от этих ничтожных мужчин и женщин.



К «Морозовым» примкнула и Саломе Зурабишвили, и это уже никого не удивляет.



Деполяризации не достичь примирением с «большевиками» и «Павликами Морозовыми». Этот урок Грузия получила еще 100 лет назад. Деполяризация возможна лишь путем «депавликизации», чему мы уделим все свое внимание до 2024 года».



написал на своей странице в Facebook председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, отвечая на осуждения в свой адрес со стороны президента, СМИ и оппозиции.



Негодование у многих вызвал ответ Кобахидзе журналистке оппозиционной телеокомпании «Мтавари» Наталье Джахуташвили. Кобахидзе сказал, что «она потеряла человеческое лицо». Репортер интересовалась, что Кобахидзе думает по поводу заявления главы парламентской фракции правящей партии Украины Давида Арахамия.



Арахамия, который в последнее время часто обменивается с Кобахидзе резкими заявлениями, в интервью «Мтавари» заявил, что Кобахидзе является сыном сотрудника советского КГБ.



Фразеологизм «Павлик Морозов» означает человека, который предает свою собственную семью, в особенности, отца.



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