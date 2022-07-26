

Премьер-министр отправился с визитом в Казахстан

26.07.2022 13:44





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился сегодня с официальным визитом в Республику Казахстан.



По данным администрации правительства Грузии, в рамках визита грузинский премьер проведет «двусторонние встречи высокого уровня».



В июле Гарибашвили уже побывал с визитами в других странах Центральной Азии — Узбекистане и Туркменистане.



Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении лет был одним из крупных инвесторов Грузии. Эта центральноазиатская страна вкладывала деньги в сферы энергетики и туризма.



Товарооборот между странами в январе-марте 2022 года составил 29,5 миллиона долларов, при этом экспорт в Казахстан вырос на 149,7% по сравнению с аналогичными показателями 2021 года, и составил 23,7 миллиона долларов.



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