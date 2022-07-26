

Вашадзе: Олигархический режим греет руки на поляризации

26.07.2022 15:05





В этой стране поляризация закончится тогда, когда тот человек, который смотрит на нас с горы, перестанет играть нашей судьбой, - заявил лидер «Стратегии Агмашенебели (Строитель)» Георгий Вашадзе.



Как отмечает Вашадзе, олигархический режим греет руки на поляризации.



«В этой стране поляризация закончится тогда, когда тот человек, который смотрит на нас с горы, перестанет играть нашей судьбой.



Нам в этой стране нечего делить. Как только страна заведется и приступит к делам, у нас не будет времени ни на противостояние, ни на поляризацию. Сегодня на поляризации греет руки олигархический режим, который целенаправленно ставит нам дилеммы и переносит на эти ложные дилеммы наше внимание.



Мы подключаемся ко всему, где есть прописанная законом процедура, что, мол, так согласовываем, так принимаем решение. Там, где нет такой процедуры, это толочение воды, на что у нас физически нет времени», - заявил Георгий Вашадзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



