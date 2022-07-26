

Страны Европы договорились сократить потребление газа

26.07.2022 15:29





Страны ЕС подписали договор о добровольном сокращении потребления газа на 15% в попытке обеспечить бесперебойное энергоснабжение предстоящей зимой.



Документ, опубликованный на сайте Совета Европы, предусматривает также возможность объявления "Союзной тревоги" в случае серьезной угрозы для стабильности поставок - в этом случае ограничение потребления станет обязательным.



Как мы сообщали ранее, на прошлой неделе Европейская комиссия предложила, чтобы страны-члены ЕС сократили потребление газа на 15%, начиная с августа и по март следующего года.



25 июля российские СМИ сообщили, что "Газпром" намерен оставить еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" (это часть основного газопровода "Северный поток" из России в Европу). В компании объяснили это необходимостью отремонтировать турбину, однако в Европе восприняли этот шаг как еще одно свидетельство использования Кремлем своих энергоносителей в качестве инструмента шантажа.



Цель согласованного сегодня сокращения потребления газа - максимально сохранить имеющиеся запасы, чтобы подготовиться к возможным перебоям поставок из России.



"На сегодняшнем чрезвычайном Энергетическом совете мы доказали, что способны помогать друг другу, когда это необходимо. Мы достигли соглашения о солидарности, которое поможет обеспечить безопасную зиму нашим гражданам", - написал в "Твиттере" Йозеф Сикела, министр промышленности Чехии, председательствующей сейчас в Евросоюзе.



Итоговое соглашение оказалось менее жестким, чем изначально предлагала Еврокомиссия: министры договорились, что сокращения потребления газа могут стать обязательными в случае чрезвычайной ситуации с поставками, но пока для некоторых стран и отраслей будет сделано исключение.



Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что принятое соглашение покажет Путину, что Европа продолжает оставаться единой.



"Вы нас не разделите", - сказал он.



Как заявили агентству Рейтер два европейских чиновника, единственной страной, выступившей против соглашения, оказалась Венгрия.



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