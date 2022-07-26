Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Британия ввела санкции против трех десятков российских губернаторов и одного министра


26.07.2022   16:07


Великобритания расширила список лиц, в отношении которых введены санкции в ответ на российское вторжение в Украину.

В этот раз перечень пополнили 29 губернаторов и министр юстиции России Константин Чуйченко, а также его заместитель Олег Свириденко, который в числе прочего отвечает в министерстве за реестр "иностранных агентов".

В санкционном списке, в частности, оказались руководители трех приграничных с Украиной регионов - Курской, Брянской и Воронежской. Курский губернатор Роман Старовойт и брянский губернатор Александр Богомаз регулярно сообщают об обстрелах с украинской стороны (Богомаз - буквально пару часов назад).

Есть теперь в списке и сибирские губернаторы, и даже с Дальнего Востока, а также Урала и Якутии (Бурятии - нет).

Подпавший под санкции Виталий Хоценко - это новый глава "правительства ДНР", который ранее занимал должность директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления минпромторга России. Есть в списке и Владислав Кузнецов - "зампред правительства ЛНР", бывший вице-губернатор Курганской области.

Кроме них в санкционный список попали двое племянников российского о миллиардера Алишера Усманова, а также британский журналист Грэм Уильям Филипс, который давно работает на российские пропагандистские телеканалы - в первую очередь на RT.

Санкции против губернаторов правительство Британии объясняет тем, что Кремль поручил им перевести средства в так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики", способствуя российской оккупации в попытке отобрать территорию Украины. Министр Чуйченко и его зам, по словам британских властей, подавляют волю людей, нацеливаясь на тек, кто выступает против войы.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна