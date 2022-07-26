

Британия ввела санкции против трех десятков российских губернаторов и одного министра

26.07.2022 16:07





Великобритания расширила список лиц, в отношении которых введены санкции в ответ на российское вторжение в Украину.



В этот раз перечень пополнили 29 губернаторов и министр юстиции России Константин Чуйченко, а также его заместитель Олег Свириденко, который в числе прочего отвечает в министерстве за реестр "иностранных агентов".



В санкционном списке, в частности, оказались руководители трех приграничных с Украиной регионов - Курской, Брянской и Воронежской. Курский губернатор Роман Старовойт и брянский губернатор Александр Богомаз регулярно сообщают об обстрелах с украинской стороны (Богомаз - буквально пару часов назад).



Есть теперь в списке и сибирские губернаторы, и даже с Дальнего Востока, а также Урала и Якутии (Бурятии - нет).



Подпавший под санкции Виталий Хоценко - это новый глава "правительства ДНР", который ранее занимал должность директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления минпромторга России. Есть в списке и Владислав Кузнецов - "зампред правительства ЛНР", бывший вице-губернатор Курганской области.



Кроме них в санкционный список попали двое племянников российского о миллиардера Алишера Усманова, а также британский журналист Грэм Уильям Филипс, который давно работает на российские пропагандистские телеканалы - в первую очередь на RT.



Санкции против губернаторов правительство Британии объясняет тем, что Кремль поручил им перевести средства в так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики", способствуя российской оккупации в попытке отобрать территорию Украины. Министр Чуйченко и его зам, по словам британских властей, подавляют волю людей, нацеливаясь на тек, кто выступает против войы.



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