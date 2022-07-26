

Каладзе: Грузия в мире является одной из передовых стран по борьбе с коррупцией

26.07.2022 16:09





Это обычная грязь, когда происходит тиражирование лжи, - заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе по поводу информации, распространенной неправительственной организаций «Международная прозрачность – Грузия», в которой говорится о возможных коррупционных нарушениях в стране, в том числе со стороны столичной мэрии.



Как поясняет Каладзе, Грузия в мире является одной из передовых стран по борьбе с коррупцией.



«Это обычная грязь и неправда, когда происходит тиражирование лжи, распространение неверной информации. Грузия в мире – одна из передовых стран по борьбе с коррупцией. Можете взглянуть на опубликованные международными институтами исследования и оценки. Вы убедитесь, что наша страна является одной из передовых», - отметил Каладзе.



Для справки, вчера «Международная прозрачность – Грузия» распространила информацию о возможных нерасследованых случаях коррупции высокого уровня. Как поясняет НПО, в последние годы в Грузии прослеживается т.н. «элитная» коррупция и недолжное реагирование на нее, что является одним из главных вызовов для страны. В частности, отмечается, что в феврале 2016 года Служба государственного аудита опубликовала заключение, согласно которому мэрия Тбилиси неправомерно передала имущество компании «Би Эс Ар-Си Ди Джи Девелопмент», принадлежащей бывшему главному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе, что может быть результатом коррупционной сделки.



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