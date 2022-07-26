

Президент Грузии помиловала 11 осужденных

26.07.2022 16:10





Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня помиловала 11 осужденных.



Информацию распространяет администрация президента.



По информации администрации, 10 осужденных освобождены от дальнейшего отбывания наказания в пенитенциарном учреждении, а одному осужденному был сокращен срок лишения свободы.



По сообщению администрации президента, одна из помилованных осужденных — женщина.



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