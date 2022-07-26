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Президент Грузии помиловала 11 осужденных


26.07.2022   16:10


Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня помиловала 11 осужденных.

Информацию распространяет администрация президента.

По информации администрации, 10 осужденных освобождены от дальнейшего отбывания наказания в пенитенциарном учреждении, а одному осужденному был сокращен срок лишения свободы.

По сообщению администрации президента, одна из помилованных осужденных — женщина.

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