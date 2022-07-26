

Гоциридзе: Как президент Грузии может быть «Павликом Морозовым»?!

26.07.2022 16:11

Новости-Грузия



«Вот видите, что они хотят, даже президента свели с ума. Кобахидзе сказал, что Саломе Зурабишвили – это «Павлик Морозов».



«Павлик Морозов» это мальчик, который во время «раскулачивания», когда из домов выносили зерно, а его отец зерно спрятал, пошел и на него наябедничал. Как Саломе Зурабишвили может быть Павликом Морозовым?!



Разве она сказала «Ты предал своего отца, Бидзину Иванишвили» или «Ты наябедничал на Бидзину Иванишвили в Евросоюзе»… Что это за сравнения? Где «Павлик Морозов» и где Саломе Зурабишвили.



«Депавликизация» [о которой говорит Кобахидзе] означает, что бедного Павлика расстреляли… Значит, надо начинать репрессии, об этом нам говорят в переносном смысле?! Это просто смешно».



Депутат оппозиционной партии «Единое национальное движение» Роман Гоциридзе так прокомментировал высказывание председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе.



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