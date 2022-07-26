

Спикер Парламента Грузии желает получить разъяснения от посла США

26.07.2022 16:27





По словам спикера Парламента Грузии Шалвы Папуашвили, он удивлен неясностью, которую проявляет посольство США в отношении обвинений судьи Чхиквадзе, и считает необходимым получить разъяснения по этому вопросу.



Об этом Папуашвили заявил комментируя очередное открытое письмо послу США в Грузии от депутатов Созара Субари, Дмитрия Хундадзе и Михеила Кавелашвили, покинувших «Грузинскую мечту». В нем Субари, Хундадзе и Кавелашвили пишут, что прошло уже более двух недель, как они задали послу определенны вопросы, но так и не получили ответ.



«Вообще меня немного удивляет та неясность, которая, к сожалению, остается в этом вопросе», — сказал председатель парламента.



По словам Папуашвили, он много лет работал в немецкой организации, которая продвигала реформы в регионе Южного Кавказа и участвовала в программах повышения квалификации судей.



«Я очень хорошо знаю, какой вклад, роль и заслуги США в развитии судебной системы и правосудия в Грузии, поэтому я очень удивлен, что эта двусмысленность до сих пор сохраняется. Мы услышали очень сильное заявление от судьи о том, что, возможно, мы имели дело с давлением на судью, а также, возможно, имело место дискриминационного подхода к судье.



В этом деле, вместо четкого определения, к сожалению, сохраняется двусмысленность. Как сторонник участия США в развитии системы правосудия, для меня важно, что эта помощь не омрачена. Лично я, ожидаю от посольства США максимальной прозрачности в этом плане, и если необходимо сделать какие-то разъяснения по судье лично или публично, они найдут форму и сделают эти разъяснения.



Я также рассчитываю, что Министерство иностранных дел проявил интерес к этому вопросу, так как речь идет о грузинском судье и важно, чтобы здесь не было двусмысленности и оставались знаки вопроса. Это очень важно для нашего партнерства с США, и как сторонник этого партнерства надеюсь, что будет больше прозрачности», — сказал Папуашвили.



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