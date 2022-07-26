

Алуда Гудушаури о Давиде Арахамия

26.07.2022 16:47





Это человек, несостоявшийся как личность, у которого нет достоинства, и он является «негоднейшим» человеком, - заявил член большинства парламента Грузии Алуда Гудушаури, комментируя заявление председателя фракции «Слуга народа» Верховной Рады Украины Давида Арахамия.



Как отметил Гудушаури, те, кто говорит о революции, играют с огнем.



«Куда он может приехать?! …Человек, который двух слов не знает по-грузински, может лишь поздороваться и попрощаться, рассуждает о Грузии и говорит грузинскому народу, что, оказывается, тут должна быть революция. После этого вышла Хатия Деканоидзе, сказав, что, оказывается, тут витает дух революции. Они играют с огнем. Ни Грузия, ни грузинский народ не пребывают в том режиме, чтобы устраивать для этих людей революцию или что-либо подобное», - заявил Гудушаури.



Для справки, по заявлению председателя украинской парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамия, если Бидзина Иванишвили «не уйдет по-доброму», народ все равно его выкинет, и это может произойти путем революции, насильственно. По его же словам, в Грузии мишенью санкций будет не только Иванишвили, а это коснется и его окружения.



«Ребята, говорю вам прямо: будьте немного аккуратнее в своих высказываниях, потому что не только Иванишвили будет мишенью санкций. Это касается как его бизнес-окружения, так и политиков», - заявил Давид Арахамия в интервью «Мтавари архи» («Главному каналу»). Он также отметил, что готов приехать в Грузию, связать грузинских политиков с европейскими лидерами и помочь стране в процессе евроинтеграции.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



