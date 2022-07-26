

Молдова высказывает беспокойство из-за угрозы вторжения России

26.07.2022 17:22





Существует гипотетическая возможность того, что вслед за Украиной Россия начнет вторжения в Молдову, заявила премьер-министр Молодовы Наталья Гаврилица.



"Мы обеспокоены, конечно. Это риск, это пока гипотетический сценарий, но если боевые действия переместятся дальше в юго-западную часть Украины и в сторону Одессы, то мы, конечно, очень тревожимся", - сказала она в интервью Си-эн-эн.



"Если страна начинает захватническую войну без какой-либо оглядки на международное право, то в этом смысле никто не находится в безопасности, и думаю, что это вызывает тревогу во многих странах", - добавила она.



По словам Гаврилицы, молдавская экономика - после украинской - сильнее всего ощутила на себе последствия войны. В прошлом месяце инфляция в Молдове составила 32%.



В апреле 2022 года замкомандующего войсками Центрального военного округа России генерал Рустам Миннекаев объявил о начале "второй фазы спецоперации" в Украине, цель которой, по его словам, не только установление полного контроля над Донбассом, но и захват всего юга Украины.



"Контроль над югом Украины - это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", - сказал он.



Заявление Миннекаева возмутило молдавский МИД.



"МИД квалифицирует эти заявления как необоснованные и противоречащие позиции Российской Федерации по поддержке суверенитета и территориальной целостности нашей страны в международно признанных границах", - заявили в ведомстве.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



