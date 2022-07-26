

НПО осудили реплики Кобахидзе в адрес оппозиционных СМИ

26.07.2022 17:30

Новости-Грузия



Авторитетные неправительственные организации — «Хартия журналистской этики Грузии» и «Коалиция медиа-адвокатирования» осудили реплики представителей «Грузинской мечты» во время общения с оппозиционными СМИ, назвав их «оскорбительными и сексистскими».



Речь идет о комментарии председателя партии Ираклия Кобахидзе, который он сделал в адрес журналистки оппозиционной телекомпании «Мтавари» Натальи Джахуташвили. Отвечая на вопрос, являлся ли его отец сотрудником советского КГБ, как это утверждает украинский депутат Давид Арахамия, Кобахидзе сказал, что журналистка «потеряла человеческое, женское лицо», что ей следует «почистить свой рот», а также велел «убраться» с брифинга.



Затем исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе также резко осудил представителей всех оппозиционных СМИ, которых возмутило заявлением Кобахидзе. Он обратился к журналистам со следующими словами: «Вы, на мой взгляд, являетесь «полезными идиотами Кремля… Вы упали ниже дна, вы уже не журналисты».



НПО напоминают, что политик должен терпеть критику

«Хартия журналистской этики Грузии» заявляет, что осуждает агрессию властей против журналиста «Мтавари» и отмечает, что такое отношение к журналисту и использование такой дискриминационной лексики совершенно неприемлемы со стороны лидеров правящей партии.



Хартия указывает, что именно из-за такой риторики в стране нет безопасной среды для журналистов.



Для представителя правительства важно понимать роль СМИ в демократическом государстве, заботиться о безопасности критически настроенных журналистов среди них и обращаться с ними соответствующим образом.



Хартия призывает власти прекратить поощрять насилие, использовать сексистские и дискриминационные формулировки, отмечается в заявлении НПО.



Коалиция медиа-адвокатирования, в свою очередь, призывает «принять меры для выполнения обязательств в процессе интеграции с Европой, что включает в себя ответственность правительства по улучшению работы СМИ».



НПО напоминает, что Кодекс этики депутата парламента Грузии» запрещает депутатам использовать некорректную и оскорбительную лексику во время общения с гражданами.



«Депутаты обязаны не ущемлять честь и достоинство лиц во время общения при выполнении государственных функций», сказано в заявлении НПО.



«Коалиция в очередной раз призывает правящую политическую команду немедленно прекратить поощрять насилие в отношении журналистов, используя сексистские и дискриминационные выражения. Политики в рамках приверженности толерантности обязаны корректно отвечать на вопросы, которые могут быть для них неудобными», — говорится в заявлении.



О том, что отец Ираклия Кобахидзе, Гия Кобахидзе, якобы сотрудничал с советским КГБ, в интервью телекомпании «Мтавари» рассказал лидер парламентской фракции правящей партии Украины Давид Арахамия. По его словам, он не знал, кто такой Ираклий Кобахидзе, а затем выяснил, что отец Кобахидзе — «кагебешник». Именно это журналист «Мтавари» просила прокомментировать Ираклия Кобахидзе.



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