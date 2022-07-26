

раклий Заркуа: Оказывается, послу и вопроса не задашь

26.07.2022 19:25





Оказывается, послу и вопроса не задашь. Когда нужно благодарить, мы это делаем, а если какой-либо посол заслуживает критики, мы и этого не постесняемся. Мы являемся проводниками интересов нашей страны и грузинского государства, и тон, и вопрос как-нибудь подберем, - заявил депутат от «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа в связи с послом США в Грузии.



По его словам, заданные Келли Дегнан вопросы легитимны.



«Пошла сложная драматургия в связи с этим послом и посольством. Дело обстоит просто: существуют определенные вопросы? Любой человек имеет право задать вопрос, тем более депутат… Были заданы вопросы, между прочим, легитимные! Общество, всех интересуют ответы на них. Убежден, посольство и посол ответят.



США – стратегический партнер Грузии. Все эти годы мы благодарим их за оказанную поддержку, но там, где есть вопросы, нужно смело их задавать.



Она ведь не святая?! Был задан вопрос?! Нужно отвечать. Заслуживает критики?! Мы должны получить ответ!



Мы пришли к власти по воле большинства населения Грузии. Соответственно, будем защищать интересы Грузии, потом – интересы других стран. Это нужно понять и осознать всем.



То, что раз посол и вопроса не задашь, неприемлемо. Это не адекватный ответ», - заявил журналистам Ираклий Заркуа.



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