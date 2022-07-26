

Глава МИД Грузии встретился со своим казахским коллегой

26.07.2022 19:25





Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили встретился с заместителем премьер-министра Казахстана, министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди. Встреча состоялась в рамках визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Республику Казахстан.



По сообщению пресс-службы МИД Грузии, были обсуждены текущие вопросы сотрудничества между Грузией и Казахстаном в двустороннем и многостороннем форматах. Стороны подчеркнули традиционно дружественные отношения между двумя странами и положительную динамику сотрудничества, включающего активное взаимодействие в торгово-экономической сфере, транспорте, туризме и культуре.



Особое внимание было уделено вопросам повышения эффективности функционирования и пропускаемости Транскаспийского коридора.



Стороны договорились, что следующий раунд политических консультаций состоится в конце 2022 года в Грузии.



Министры также отметили 30-летие установления дипломатических отношений между Грузией и Казахстаном.



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