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Глава МИД Грузии встретился со своим казахским коллегой
26.07.2022 19:25
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили встретился с заместителем премьер-министра Казахстана, министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди. Встреча состоялась в рамках визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Республику Казахстан.
По сообщению пресс-службы МИД Грузии, были обсуждены текущие вопросы сотрудничества между Грузией и Казахстаном в двустороннем и многостороннем форматах. Стороны подчеркнули традиционно дружественные отношения между двумя странами и положительную динамику сотрудничества, включающего активное взаимодействие в торгово-экономической сфере, транспорте, туризме и культуре.
Особое внимание было уделено вопросам повышения эффективности функционирования и пропускаемости Транскаспийского коридора.
Стороны договорились, что следующий раунд политических консультаций состоится в конце 2022 года в Грузии.
Министры также отметили 30-летие установления дипломатических отношений между Грузией и Казахстаном.
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