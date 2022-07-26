

«Международная прозрачность — Грузия» оценивает деятельность Парламента 10-го созыва

26.07.2022 19:27





В докладе о деятельности первого года работы Парламента Грузии 10-го созыва, который был опубликован неправительственной организацией «Международная прозрачность — Грузия» 26 июля, говорится, что законодательный орган не смог эффективно осуществлять парламентский контроль в кризисные для страны моменты. В то же время оппозиция не была в полной мере вовлечена в парламентскую деятельность в большей степени из-за нахождения в режиме бойкота.



В докладе, который охватывает период с 11 декабря 2020 г. по 31 декабря 2021 г., говорится, что Парламент не провел существенных реформ и не выполнил своих обязательств по достигнутому 19 апреля при посредничестве ЕС соглашению о распределении власти в Парламенте. Указанное в документе оценивается как «серьезный вызов».



Ниже приведены дополнительные выводы организации о деятельности Парламента 10-го созыва:



Активность депутатов

По заявлению «Международной прозрачности – Грузия», 53 депутата из 150 не воспользовались правом законодательной инициативы, а 21 депутат вообще не выступал со словом. 10 из них представляют большинство, а 11 – оппозицию. Кроме того, наиболее активными были комитеты по юридическим вопросам и правам человека, а пассивным — Комитет по делам диаспоры и Кавказа.



По данным организации, в зарубежных командировках на 47 депутатов Парламента было потрачено в сумме 766 860 лари. Кроме того, на основании дисциплинарной ответственности из заработной платы 59 депутатов было удержано в общей сложности 1 105 617 лари.



Оценка важных законодательных изменений

В докладе негативно оцениваются следующие законодательные изменения: изменение порядка избрания председателя и членов ЦИК; Реорганизация Службы государственного инспектора; Поправки к Закону о судах общей юрисдикции; Усиление ответственности за неповиновение сотруднику полиции.



Организация считает прогрессивными следующие изменения: увеличение количества голосов, необходимых для ограничения неприкосновенности депутатов; Предоставление прав на создание фракции политической группе, созданной из 2 членов, за исключением прав, определенных для фракции Конституцией Грузии; Обязанность заполнения декларации для заместителя председателя фракции в Сакребуло.



«Международная прозрачность — Грузия» оценивает положительно закон, касающийся усиления механизмов защиты прав несовершеннолетних в процессе правосудия, а также некоторые вопросы реформы избирательного законодательства, , однако отмечает, что они нуждаются в усовершенствовании.



Законодательный процесс

В докладе также обращается внимание на системную практику рассмотрения законопроектов в ускоренном порядке и отмечается, что в таком порядке Парламент принял 95 законопроектов. «По 46 пакетам законов (242 законопроекта) срок продлевался 94 раза; Срок рассмотрения продлевался больше всего (5 раз) по поправкам в Кодекс о выборах и Исполнительный кодекс.



По данным организации, также было проблематично своевременно реализовать принятые законы. Всего отложено время реализации по 22 законопроектам. Среди них реализация отдельных норм Закона «О государственной службе» 5 раз.



Кроме того, из 122 законодательных предложений, внесенных в Бюро Парламента, комитеты одобрили те, которые «мешают демократическому развитию страны, и авторы которых отличаются радикальной риторикой в ​​отношении либеральных групп».



«Международная прозрачность» также отмечает, что представители гражданского общества и эксперты не привлекались к процессу рассмотрения важных для страны законопроектов. Кроме того, без аргументации и обсуждения был приостановлен пакет поправок о создании антикоррупционного агентства, а также поправки в закон «О свободе информации» и «О защите персональных данных».



Парламентский контроль, подотчетность и открытость

По заявлению организации, члены правительства и другие должностные лица, подотчетные Парламенту, не взяли на себя должной ответственности за осуществление парламентом контроля. Например, они не ответили на 256 вопросов депутатов. Кроме того, в 12 случаях в комитеты не явились подотчетные лица, вызванные оппозиционными фракциями. В то же время 10 из 21 доклада, представленного в Парламент, все еще оставались нерассмотренными.



«Парламентский контроль над сектором безопасности все еще был слабым и неэффективным; Группа доверия не была полностью укомплектована, в результате чего оппозиция не принимала участия в деятельности Группы доверия», — говорится в документе, и подчеркивается, что до сегодняшнего дня не сформирован состав Совета по этике.



В докладе также обращается внимание на проблемы, с которыми сталкиваются представители СМИ и гражданского сектора при входе в здание Парламента.



В виде рекомендаций «Международная прозрачность — Грузия» призывает стороны выполнять свои обязательства по Соглашению от 19 апреля и обращает внимание на важность полноценного участия оппозиции в парламентских процессах.



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