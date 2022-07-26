

Председатель парламента Грузии ждет разъяснений от посла США

26.07.2022 19:31





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили считает необходимым получить разъяснения от посла США в связи с информацией об оказанном давлении на судью Тбилисского городского суда Лашу Чхиквадзе.



Напомним, по утверждению Чхиквадзе, после вынесения приговора гендиректору Mtavari Arkhi Нике Гварамия, ему было отказано в участии в американской программе по повышению квалификации. Судья расценил это как давление.



«Я очень хорошо знаю, какой вклад, роль и заслуги США в развитии судебной системы и правосудия в Грузии, поэтому я очень удивлен, что эта двусмысленность до сих пор сохраняется. Мы услышали очень сильное заявление от судьи о том, что, возможно, имело место давление на судью, а также, возможно, имел место дискриминационный подход к судье», — сказал Папуашвили.



По его словам, из-за отсутствия реакции со стороны американской дипломатической миссии, вопрос не прояснен.



«Лично я, ожидаю от посольства США максимальной прозрачности, и если необходимо сделать какие-то разъяснения по судье лично или публично, они найдут форму и сделают эти разъяснения. Я также рассчитываю, что Министерство иностранных дел проявит интерес к этому вопросу, так как речь идет о грузинском судье и важно, чтобы здесь не было двусмысленности и не оставались знаки вопроса. Это очень важно для нашего партнерства с США, и как сторонник этого партнерства я надеюсь, что будет больше прозрачности», — заявил Папуашвили.



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