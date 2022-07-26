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Израильская авиакомпания Arkia Airlines до конца лета будет выполнять рейсы в Батуми
26.07.2022 20:13
Новости-Грузия
Израильская авиакомпания «Аркиа» до конца лета будет выполнять рейсы между Эйлатом и Батуми, сообщает сегодня Агентство гражданской авиации Минэкономики Грузии.
В период с 7 по 29 августа «Аркиа» будет летать по маршруту Эйлат-Батуми-Эйлат два раза в неделю – по понедельникам и пятницам.
Разрешение на выполнение чартерных рейсов авиаперевозчик получил 25 июля.
Arkia Israel Airlines – основанная в 1949 году авиакомпания со штаб-квартирой в Тель-Авиве. Она является второй по величине в Израиле, обслуживая рейсы в Европу и Средиземноморье, а
До сих пор израильские авиалинии выполняли рейсы только из Тель-Авива в Тбилиси.
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