

«Парламент не осуществил важные реформы» — отчет TI о деятельности законодательно органа Грузии

26.07.2022 20:18





На командировки за границу 47 депутатов Парламента Грузии было потрачено 766 860 лари. А право законодательной инициативы не реализовано 53 депутатами парламента. Об этом говорится в отчете о деятельности Парламента Грузии десятого созыва, который был подготовлен «Трансперенси Интернэшнл — Грузия» (TI).



По оценке организации, первый год деятельности парламента десятого созыва был напряженным из-за поствыборного политического кризиса и проблем, связанных с пандемией коронавируса, что негативно сказалось на работе законодательного органа.



«Парламент не смог эффективно реализовать парламентский контроль в кризисной для страны ситуации;



Оппозиция, во многом из-за того, что находилась в режиме бойкота, не была в полной мере вовлечена в деятельность парламента.



Парламент не осуществил важные реформы, в том числе обязательство, взятое на себя соглашением политических партий от 19 апреля, которое касалось распределения власти в парламенте», — говорится в сообщении.



По данным организации, 21 депутат парламента, 10 из которых являются представителями большинства, не воспользовались правом свободы слова в парламенте десятого созыва: 10 из которых являются представителями большинства (Самвел Манукян, Элгуджа Гоциридзе, Эдишер Толорая, Сумбат Киурегиани, Заал Микеладзе, Дмитрий Самхарадзе, Годердзи Чанкселиани, Васил Чигогидзе, Ираклий Хахубия, Виктор Джапаридзе) и 11 из которых являются представителями оппозиции: Георгий Годабрелидзе, Леван Варшаломидзе, Абдулла Исмаилов, Манучар Квирквелия, Вахтанг Кикабидзе, Рамаз Николаишвили, Кахабер Окриашвили, Дилар Хабулиани, Зураб Джапаридзе, Шалва Нателашвили, Элене Хоштария (последние два человека в списке публично заявили, что не будут участвовать в деятельности парламента и бойкотировали его, хотя официального заявления о бойкоте они не подписали).



766 860,60 лари было израсходовано на зарубежные рабочие поездки 47 депутатов;

В качестве дисциплинарного взыскания из заработной платы 59 депутатов было удержано 1,105 617,42 лари. Причиной, в основном, являлся пропуск заседаний по неуважительной причине.

В докладе также рассматриваются законодательные изменения. Среди законов, оцененных организацией как прогрессивные:



Увеличение количества голосов, необходимого для ограничения неприкосновенности депутата;



Предоставление прав фракции политической группе, созданной из 2 членов, за исключением прав, определенных для фракции Конституцией Грузии;



Возложение обязанности на заместителя председателя фракции парламента заполнять декларацию.



«Трансперенси Интернэшнл» положительно оценивает законодательные изменения, включающие в себя некоторые вопросы усиления механизмов защиты прав несовершеннолетних в судебном процессе и реформу избирательного законодательства, хотя и указывает на необходимость доработки указанных изменений.



Организация негативно оценивает следующие законодательные изменения:



Изменение порядка избрания председателя и членов ЦИК;

Реорганизация Службы государственных инспекторов;

Поправки к Закону об общих судах;

Более строгие санкции за неповиновение сотруднику полиции.

По оценке «Трансперенси Интернэшнл», парламент не обеспечил привлечение гражданского общества и экспертов к обсуждению законопроектов, связанных со значимыми для страны реформами.



Законодательные инициативы, касающиеся важных для страны вопросов, либо не рассматривались, либо приостанавливались без объяснения причин, например, законодательный пакет о создании антикоррупционного органа, проект Закона о свободе информации, поправки в Закон о защите персональных данных.



Продолжалась практика ускоренного рассмотрения законопроектов, а продление срока рассмотрения законопроектов стало регулярной практикой. Парламент принял 95 законопроектов в ускоренном порядке. Срок рассмотрения продлевался 94 раза по 46 пакетам законов (242 законопроекта); в отчетном периоде лидерами по количеству продленных сроков рассмотрения (пять раз) были Поправки в Кодекс о выборах и Кодекс об исполнении;

Задержки с введением в действие принятых законов представляли собой проблему; например, введение в действие отдельных норм Закона о государственной службе откладывалось пять раз. Всего отложено принятие 22 законопроектов;

Бюро парламента получило 122 законодательных предложения. Семь из них были одобрены комитетами, в том числе и те, которые препятствуют демократическому развитию страны и авторы которых известны своей радикальной риторикой в ​​адрес либеральных групп», — отмечают авторы.

Парламентский надзор



Члены правительства и другие подотчетные парламенту должностные лица не уважительно относились к парламентскому контролю: министры не давали полных и своевременных ответов на вопросы депутатов, не посещали заседания комитетов по приглашению оппозиционных фракций.

Всего без ответа остались 256 депутатских вопросов, большинство из которых поступило от представителей оппозиции.

Оппозиционные фракции 12 раз вызывали на заседания комитетов подотчетных, но ни одно из слушаний не состоялось;

Механизмы парламентского контроля не были эффективно применены к процессу управления пандемией, а также решению серьезных проблем, связанных с пандемией, таких как: риски коррупции во время пандемии, государственные закупки и т. д. В отчетном периоде не удалось провести даже единичный запрос, снижение вызовов должностных лиц, а также эффективности контроля за исполнением нормативных актов. Были нарушены сроки рассмотрения отчетов, в частности, из 21 представленного в парламент отчета 10 не были рассмотрены в отчетном периоде;

Парламентский контроль над сектором безопасности оставался слабым и неэффективным. Группа доверия не была полностью укомплектована, и, следовательно, оппозиция не принимала участия в деятельности Группы доверия.

Согласно отчету, вход в здание парламента для представителей СМИ и гражданского сектора по-прежнему оставался проблемой. А в разрешении на вход в парламент и участие в заседаниях комитетов было отказано безосновательно, со ссылкой на общие правила безопасности в парламенте.



«Несмотря на принятие Кодекса этики, Совет по этике создан не был. В результате требования Кодекса этики не могут быть обеспечены».



«Трансперенси Интернэшнл» дает следующие рекомендации:



Разделение власти и участие в деятельности парламента



Крайне важно соблюдать вопросы, изложенные в соглашении между политическими партиями от 19 апреля, в частности обязательства по усилению роли оппозиции. Правила процедуры должны предусматривать надлежащее участие оппозиции в выборах должностных лиц парламента и назначение представителей оппозиции председателями комитетов, что соответствует передовой международной практике;



Оппозиция должна полностью включиться в парламентскую деятельность. Чтобы избежать политизированных решений при назначении глав подотчетных парламенту субъектов, консультации с оппозиционными фракциями должны стать обязательными, а регламент должен предусматривать правило достижения решения на основе консенсуса.



Законодательный процесс



Важно, чтобы рассмотрение законопроектов рассматривалось в сроки, определенные регламентом, и срок рассмотрения законопроектов не должен продлеваться без уважительных причин;



За исключением особых случаев, законодательные инициативы, связанные со значимыми для страны реформами, не должны рассматриваться в ускоренном порядке (прохождение всех трех чтений в течение недели). Необходимо обеспечить участие гражданского общества и экспертов.



Парламентский контроль



Подотчетные органы и члены правительства должны оказывать помощь парламенту в осуществлении всеобъемлющего и эффективного надзора, должны соблюдать процедуры парламентского надзора, изложенные в Конституции и регламенте;



Необходимо усилить парламентский контроль над сектором безопасности. Группа доверия должна быть полностью сформирована и оппозиционным фракциям должна быть предоставлена ​​возможность присоединиться к группе доверия в порядке, установленном регламентом;



Тематическая следственная группа должна вести интенсивный контроль за выполнением рекомендаций подотчетными лицами.



Подотчетность и открытость парламента



Гражданам не может быть отказано во входе в здание парламента без объяснения причин. Необходимо принять меры к отмене пропускной системы;



Парламент должен как можно скорее сформировать Совет по этике;



Информация о парламентском контроле, результатах надзора и соответствующие статистические данные, в том числе информация о вызовах должностных лиц, подотчетных парламенту, должны регулярно публиковаться на веб-сайте парламента, который нуждается в дальнейшем совершенствовании.



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