

ЕС на полгода продлил экономические санкции против России

26.07.2022 20:22





Совет ЕС во вторник принял решение о продлении на шесть месяцев, до 31 января 2023 года, ограничительных мер по отдельным секторам российской экономики.



Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, пишет "Европейская правда".



Санкции, впервые введенные в 2014 году в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине, были значительно расширены с февраля 2022 на фоне необоснованной военной агрессии России против Украины.



Сегодня санкции состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши.



В дополнение к экономическим санкциям против России ЕС ввел различные ответные меры на дестабилизирующие действия РФ против Украины. К ним относятся: ограничение экономических отношений с незаконно аннексированными Крымом и городом Севастополем, а также с неподконтрольными правительству территориями Донецкой и Луганской областей; индивидуальные ограничительные меры (замораживание активов и ограничения на поездки) по широкому кругу физических и юридических лиц, а также дипломатические меры.



С 24 февраля ЕС принял ряд беспрецедентных и жестких пакетов санкций в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.



Последний, седьмой санкционный пакет с начала войны, ЕС ввел в июле. Санкции предусматривают запрет на покупку, импорт, прямой или косвенный трансфер золота из РФ, в том числе через третьи страны. Запрет распространился в том числе на ювелирные изделия.



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