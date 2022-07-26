

Боррель: российская агрессия не отвлечет ЕС от поддержки реформ в Украине

26.07.2022 21:03





Евросоюз во вторник опубликовал ежегодный отчет о реализации Украиной соглашения об ассоциации с ЕС, в котором заявил, что, несмотря на трудности, Киев сделал важные шаги в реализации своей программы реформ.



"Проведенные реформы позволяют Украине уверенно вступить в новую фазу евроинтеграции - мы будем продолжать поддерживать ее в этом", - говорится в "Твиттере" Еврокомиссии.



Отчет охватывает период с 1 декабря 2020 года до начала российского вторжения 24 февраля этого года.



"Несмотря на вызовы, в том числе исходящие от России, Украина сделала важные шаги в реализации соглашения об ассоциации. Реформы, проведенные на сегодняшний день в рамках соглашения, позволяют Украине с уверенностью приступить к новому этапу отношений с ЕС после решения Европейского совета о статусе Украины как страны-кандидата. Незаконная и неспровоцированная военная агрессия России против Украины не отвлечет ЕС от поддержки программы реформ Украины", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.



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