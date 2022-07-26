

Георгий Вашадзе: За 10 лет «Грузинская мечта» подорвала психику граждан Грузии

26.07.2022 21:10





Мы ходили на встречи с «Грузинской мечтой», исчерпали все механизмы и кто, если не мы, можем сказать, что истекло то время, когда от разговоров с «Грузинской мечтой» за закрытыми дверями мы ожидали хоть какую-то малость, - об этом заявил лидер «Стратегии Агмашенебели (Строитель)» Георгий Вашадзе в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс», говоря по поводу рабочих групп, созданных «Грузинской мечтой».



По заявлению Вашадзе, пока члены «Грузинской мечты» «отдыхают, загорают на море, предаются веселью и хотят беззаботно отдыхать в августе», оппозиция намерена работать в альтернативных рабочих группах и написать все законопроекты.



«Мы никакого параллельного процесса не создаем, это рабочий процесс. Кто-то же должен написать законы? Все люди любят много говорить, все оценивают кого-то, все говорят, что сами они крутые, но когда нужно делать дело, потом, оказывается, что оно не сделано.



95% оппозиции вовлечено в тот рабочий процесс, который мы ведем. Встречаемся с гражданским сектором, академическими кругами, обсуждаем, как нам выполнить эти 12 пунктов. Ни у кого в кармане нет формул. Мы не должны обманывать общество, сегодня пока нет этого законодательного пакета, и я вправду хочу, чтобы пока члены «Грузинской мечты» отдыхают и загорают на море, предаются веселью и хотят беззаботно отдыхать в августе, и им не до внеочередных сессий, мы намерены работать, поскольку должны быть написаны все законопроекты», - заявил Георгий Вашадзе.



По его оценке, в действительности, в обществе не существует поляризации и есть лишь 5-10 человек, кто «съел, выгрыз страну», а остальной части общества не из-за чего враждовать.



«Поляризаторами являются Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта», у поляризации есть имена и фамилии. Этот человек специально вносит ложные дилеммы, специально с их стороны риторика агрессивна и ведется поиск врагов внутри страны. За 10 лет этот человек, эта партия нарушили, подорвали психику граждан Грузии, поставили под вопрос истину. Всего 5-10 человек, которые съели нас, выгрызли страну, остальным же не из-за чего враждовать», - заявил Георгий Вашадзе.



Он коснулся и инцидента, произошедшего между председателем «Грузинской мечты» Ираклием Кобахидзе и журналисткой «Мтавари архи» («Главного канала»). По словам Вашадзе, люди не должны так себя вести, однако более аморальна попытка оправдать себя на второй день, упрямо говоря «как круто он поступил».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



