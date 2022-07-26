Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Георгий Вашадзе: За 10 лет «Грузинская мечта» подорвала психику граждан Грузии


26.07.2022   21:10


Мы ходили на встречи с «Грузинской мечтой», исчерпали все механизмы и кто, если не мы, можем сказать, что истекло то время, когда от разговоров с «Грузинской мечтой» за закрытыми дверями мы ожидали хоть какую-то малость, - об этом заявил лидер «Стратегии Агмашенебели (Строитель)» Георгий Вашадзе в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс», говоря по поводу рабочих групп, созданных «Грузинской мечтой».

По заявлению Вашадзе, пока члены «Грузинской мечты» «отдыхают, загорают на море, предаются веселью и хотят беззаботно отдыхать в августе», оппозиция намерена работать в альтернативных рабочих группах и написать все законопроекты.

«Мы никакого параллельного процесса не создаем, это рабочий процесс. Кто-то же должен написать законы? Все люди любят много говорить, все оценивают кого-то, все говорят, что сами они крутые, но когда нужно делать дело, потом, оказывается, что оно не сделано.

95% оппозиции вовлечено в тот рабочий процесс, который мы ведем. Встречаемся с гражданским сектором, академическими кругами, обсуждаем, как нам выполнить эти 12 пунктов. Ни у кого в кармане нет формул. Мы не должны обманывать общество, сегодня пока нет этого законодательного пакета, и я вправду хочу, чтобы пока члены «Грузинской мечты» отдыхают и загорают на море, предаются веселью и хотят беззаботно отдыхать в августе, и им не до внеочередных сессий, мы намерены работать, поскольку должны быть написаны все законопроекты», - заявил Георгий Вашадзе.

По его оценке, в действительности, в обществе не существует поляризации и есть лишь 5-10 человек, кто «съел, выгрыз страну», а остальной части общества не из-за чего враждовать.

«Поляризаторами являются Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта», у поляризации есть имена и фамилии. Этот человек специально вносит ложные дилеммы, специально с их стороны риторика агрессивна и ведется поиск врагов внутри страны. За 10 лет этот человек, эта партия нарушили, подорвали психику граждан Грузии, поставили под вопрос истину. Всего 5-10 человек, которые съели нас, выгрызли страну, остальным же не из-за чего враждовать», - заявил Георгий Вашадзе.

Он коснулся и инцидента, произошедшего между председателем «Грузинской мечты» Ираклием Кобахидзе и журналисткой «Мтавари архи» («Главного канала»). По словам Вашадзе, люди не должны так себя вести, однако более аморальна попытка оправдать себя на второй день, упрямо говоря «как круто он поступил».

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна