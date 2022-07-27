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Иванишвили подтвердил встречу с послом США
27.07.2022 10:44
О встрече с послом США Келли Дегнан в распространенном сегодня заявлении говорит и основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
Как отмечает Бидзина Иванишвили, встреча состоялась 21 марта по просьбе посла и продолжалась три часа.
«Поскольку вопрос о проведении встречи между мной и американским послом после начала войны в Украине был задан публично, я хотел бы разъяснить общественности, что такая встреча действительно состоялась 21 марта по просьбе посла, которая продолжалось около трех часов», — говорится в заявлении Бидзины Иванишвили.
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