

Самадашвили: Сегодня в Грузии только один олигарх - Бидзина Иванишвили

27.07.2022 12:24





По заявлению депутата «Лело» Саломе Самадашвили, сегодня в Грузии только один олигарх, и его зовут Бидзина Иванишвили.



Как она сообщила журналистам, письмо Бидзины Иванишвили еще раз подтверждает, кто является в стране т.н. теневым правителем.



«Сегодня в Грузии существует только один олигарх, его зовут Бидзина Иванишвили, и он не только активно вмешивается, но можно сказать, и направляет политику правящей команды в нашей стране. Поэтому я думаю, что это письмо является еще раз подтверждением того, что «теневое правление» сегодня - главный вызов этой страны. Это фактически подтвердил сам Иванишвили, опубликовав данное письмо. Почему он решил опубликовать это письмо, не могу сказать. Как видно, сегодня он довольно обеспокоен своим состоянием.



Вчера я вернулась из США и хочу сказать, что в Вашингтоне ни у кого нет иллюзий в связи с тем, какова роль Иванишвили в нашей стране сегодня. Соответственно к Иванишвили будут обращены все претензии, имеющиеся у наших западных партнеров. Бидзина Иванишвили стоит за тем противостоянием, в которое уже открыто вступила «Грузинская мечта» в виде перехода в режим нападок на наших западных партнеров», — сказала Самадашвили.



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