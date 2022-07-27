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Премьер-министр Грузии рассказал о встрече с президентом Казахстана
27.07.2022 12:25
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили откликнулся в «Твиттер» на встречу с президентом Республики Казахстан Касымом-Жомартом Токаевым.
Глава правительства отмечает, что на встрече обсуждались вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в сферах туризма, логистики, торговли и туризма.
По словам Ираклия Гарибашвили, Грузия и Казахстан установили тесные партнерские отношения в результате 30-летних дипломатических отношений.
«У меня состоялась плодотворная беседа с президентом Республики Казахстан Касымом-Жомартом Токаевым. Было отмечено, что наши страны установили тесные партнерские отношения в результате 30-летних дипломатических отношений. На встрече мы также обсудили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в сферах транспорта, логистики, торговли и туризма», — написал премьер-министр.
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