

Посольство Японии передало эко-автобус муниципалитету Кеда

27.07.2022 12:51





Муниципалитету Кеда (Аджария) официально передан общественный эко-автобус, приобретенный в рамках грантовой программы для проектов по обеспечению безопасности человека, осуществляемой Посольством Японии в Грузии. Размер гранта составил 77 235 долларов США.



Посол Японии в Грузии Имамура Акира принял участие в мероприятии по передаче автобуса, которая прошла 25 июля.



«Проект направлен на повышение мобильности местного населения для расширения доступа к продуктам, услугам и критически важным объектам. Кроме того, с внедрением электробусов в сельской местности этот проект создает хороший прецедент для снижения загрязнения воздуха и вредных выбросов парниковых газов», — говорится в заявлении Посольства Японии.



По данным посольства, программа по реализации проектов по обеспечению безопасности человека поддерживает относительно небольшие проекты и реализуется в таких областях, как здравоохранение, образование, социальная защита, сельское хозяйство, охрана окружающей среды и борьба с бедностью.



С 1998 года по сегодняшний день в рамках этой программы в Грузии было профинансировано более 200 проектов, общая стоимость которых составила 25 миллионов долларов США.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



