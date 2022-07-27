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Манджгаладзе: Выступлением Бидзины начался проект белорусизации Грузии
27.07.2022 13:18
В условиях «Грузинской мечты» не существует никакого процесса интеграции в Европу, они готовят Грузии белорусизацию – выступлением Бидзины начался проект белорусизации Грузии, - об этом заявил депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.
По его словам, письмо Иванишвили подтвердил, что никакого выделившегося «трио» не существует и что за этими людьми в действительности стоял Бидзина Иванишвили.
«Письма Иванишвили публиковали под своими именами и фамилиями Субари, Хундадзе и Кавелашвили. Это разнузданная антиевропейская, антиамериканская кампания, промежуточная цель которой - оставить Грузию без западных партнеров, чтобы затем она стала легкой добычей для России. Это проект белорусизации, Иванишвили дал свое благословение на проект белорусизации Грузии. Обращаюсь к коллегам, не помогайте "Грузинской мечте" в создании фасада процесса европейской интеграции. Иванишвили ясно заявил, что запад не гарант нашей независимости и свободы, а навязывает Грузии войну и хочет ее уничтожения. Предупреждаю граждан, хочу, чтобы у каждого гражданина было ощущение этой опасности - в условиях "Грузинской мечты" не существует никакого процесса интеграции в Европу, они готовят Грузии белорусизацию. Выступлением Бидзины начался проект белорусизации Грузии», — заявил Манджгаладзе.
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Основатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили распространяет заявление, в котором опровергает утверждения о том, что он управляет страной из-за кулис.
За все это время, как отметил основатель правящей партии, он опубликовал лишь одно публичное заявление и «то, чтобы никому не позволит спекулировать его именем».
При этом он выразил глубокое уважение грузинскому обществу, которое «не раз доказало, что хранит верность европейским ценностям».
Бидзина Иванишвили подтвердил свою встречу с послом США в Тбилиси, уточнив, что она состоялась по инициативе Келли Дегнан, прошла 21 марта и длилась около трех часов.
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