

«Как там на грузинском «мещанин» - Зураб Джапаридзе о письме Иванишвили

27.07.2022 13:41









«По поводу сегодняшнего письма Иванишвили:



Чтобы понять, какой цели служит это письмо, необходимо напомнить, что ему предшествовало



Предварительно вывели трех готовых на все людей, которые формально покинули «мечту», чтобы публично сказать «правду», которую говорить «не позволяет» партия.

«Правда», которую они сказали, оказалась тем, о чем прежде на «Имеди» говорили нанятые Иванишвили «эксперты» — Америка пытается шантажировать Бидзину, чтобы втянуть Грузию в войну с Россией, но Иванишвили настолько любит Грузию, что отдаст все свои миллионы и не пойдет на это.

Для большей убедительности Иванишвили впряг тройке тему встречи с американским послом и задан был вопрос (цитата): «Была ли встреча Бидзины Иванишвили и Келли Дегнан после начала войны в Украине? Не потребовали ли от него чего-либо, и не происходит ли за этим шантаж, потому что этот человек ушел, он ни во что не вмешивается?».



В сегодняшнем письме, в этом собственноручно поставленном спектакле, он ответил на вопрос, который задал себе в последнем абзаце:



Встреча состоялась. Состоялась по инициативе посла. Продолжалась 3 часа. О шантаже ничего не написано, но, поскольку информация о встрече, озвученная Кавелашвили, оказалась правдой, информация о т.н. шантаже также должна быть правдой. То есть весь этот спектакль устроили для того, чтобы сказать – 21 марта американский посол по собственной инициативе встретилась и шантажировала – пусть Грузия начнет войну против России, иначе те деньги, которые есть у швейцарского банка, отберут.



Это должно убедить его преданных сторонников. Он считает их такими идиотами. Так отчаянно он пытается усилить антиамериканские настроения. Но, если что, я вышел, ни в чем не участвую, я для себя в Абастумани на свежем воздухе.



P.S. Это вообще классика: «Неважно, на что я планировал потратить замороженные швейцарским банком средства — на личные цели или на общественные нужды».



То есть те деньги, которые отбирают из-за невключения Грузии в войну, должны были потратить на вас, в планах была вторая Самеба, но возможности сделать это не дают.



Как там на грузинском «мещанин»?» Зураб «Гирчи» Джапаридзе, депутат парламента Грузии (находится в режиме бойкота), лидер оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» комментирует письмо основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили. Политик высказал свое мнение относительно того, чему служило опубликованное миллиардером обращение.«По поводу сегодняшнего письма Иванишвили:Чтобы понять, какой цели служит это письмо, необходимо напомнить, что ему предшествовалоПредварительно вывели трех готовых на все людей, которые формально покинули «мечту», чтобы публично сказать «правду», которую говорить «не позволяет» партия.«Правда», которую они сказали, оказалась тем, о чем прежде на «Имеди» говорили нанятые Иванишвили «эксперты» — Америка пытается шантажировать Бидзину, чтобы втянуть Грузию в войну с Россией, но Иванишвили настолько любит Грузию, что отдаст все свои миллионы и не пойдет на это.Для большей убедительности Иванишвили впряг тройке тему встречи с американским послом и задан был вопрос (цитата): «Была ли встреча Бидзины Иванишвили и Келли Дегнан после начала войны в Украине? Не потребовали ли от него чего-либо, и не происходит ли за этим шантаж, потому что этот человек ушел, он ни во что не вмешивается?».В сегодняшнем письме, в этом собственноручно поставленном спектакле, он ответил на вопрос, который задал себе в последнем абзаце:Встреча состоялась. Состоялась по инициативе посла. Продолжалась 3 часа. О шантаже ничего не написано, но, поскольку информация о встрече, озвученная Кавелашвили, оказалась правдой, информация о т.н. шантаже также должна быть правдой. То есть весь этот спектакль устроили для того, чтобы сказать – 21 марта американский посол по собственной инициативе встретилась и шантажировала – пусть Грузия начнет войну против России, иначе те деньги, которые есть у швейцарского банка, отберут.Это должно убедить его преданных сторонников. Он считает их такими идиотами. Так отчаянно он пытается усилить антиамериканские настроения. Но, если что, я вышел, ни в чем не участвую, я для себя в Абастумани на свежем воздухе.P.S. Это вообще классика: «Неважно, на что я планировал потратить замороженные швейцарским банком средства — на личные цели или на общественные нужды».То есть те деньги, которые отбирают из-за невключения Грузии в войну, должны были потратить на вас, в планах была вторая Самеба, но возможности сделать это не дают.Как там на грузинском «мещанин»?»



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