

Яго Хвичия: Письмо Иванишвили - это пролог чего-то, главные действия и сюжеты нас ждут впереди

27.07.2022 13:45









Как отметил Яго Хвичия, то, что позиции «Грузинской мечты» и Бидзины Иванишвили окажутся рядом, никого не удивило.



«Мы знаем, что Бидзина Иванишвили встречался с американским послом, но не знаем, о чем они говорили. Мы знаем об опасностях войны, но не знаем позицию. Подождем открытия сюжета, что будет происходить в следующих письмах. Редкий случай, когда вся картина непонятна. Не стоит быть наивными и представлять, что Бидзина Иванишвили борется с «Грузинской мечтой», то, что их позиции будут близки, никого не удивило. Кампания об угрозе войны — самая известная их кампания, и неудивительно, что Бидзина Иванишвили поддержал эту кампанию», — заявил Яго Хвичия.



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Основатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили распространяет заявление, в котором опровергает утверждения о том, что он управляет страной из-за кулис.



За все это время, как отметил основатель правящей партии, он опубликовал лишь одно публичное заявление и «то, чтобы никому не позволит спекулировать его именем».



При этом он выразил глубокое уважение грузинскому обществу, которое «не раз доказало, что хранит верность европейским ценностям».



Бидзина Иванишвили подтвердил свою встречу с послом США в Тбилиси, уточнив, что она состоялась по инициативе Келли Дегнан, прошла 21 марта и длилась около трех часов.

Письмо Бидзины Иванишвили — это пролог чего-то, начало чего-то, главные действия и сюжеты нас ждут впереди», — заявил член «Гирчи» Яго Хвичия.Как отметил Яго Хвичия, то, что позиции «Грузинской мечты» и Бидзины Иванишвили окажутся рядом, никого не удивило.«Мы знаем, что Бидзина Иванишвили встречался с американским послом, но не знаем, о чем они говорили. Мы знаем об опасностях войны, но не знаем позицию. Подождем открытия сюжета, что будет происходить в следующих письмах. Редкий случай, когда вся картина непонятна. Не стоит быть наивными и представлять, что Бидзина Иванишвили борется с «Грузинской мечтой», то, что их позиции будут близки, никого не удивило. Кампания об угрозе войны — самая известная их кампания, и неудивительно, что Бидзина Иванишвили поддержал эту кампанию», — заявил Яго Хвичия.:: Иванишвили: Определенные силы активно пытались втянуть Грузию в войну Основатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили распространяет заявление, в котором опровергает утверждения о том, что он управляет страной из-за кулис.За все это время, как отметил основатель правящей партии, он опубликовал лишь одно публичное заявление и «то, чтобы никому не позволит спекулировать его именем».При этом он выразил глубокое уважение грузинскому обществу, которое «не раз доказало, что хранит верность европейским ценностям».Бидзина Иванишвили подтвердил свою встречу с послом США в Тбилиси, уточнив, что она состоялась по инициативе Келли Дегнан, прошла 21 марта и длилась около трех часов.



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