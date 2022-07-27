

Кобахидзе: Мы сделаем все, чтобы иметь надлежащие отношения как с США

27.07.2022 15:46





Мы сделаем все, чтобы иметь надлежащие отношения как с США, стратегическим партнером, так и с Евросоюзом, - заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, комментируя письмо Бидзины Иванишвили.



По его словам, очень важен призыв Бидзины Иванишвили по вопросу отношений с США и Евросоюзом.



«Мы сделаем все, чтобы иметь надлежащие отношения с Соединенными Штатами Америки, стратегическим партнером, а также с Евросоюзом. В том числе, очень важно получить статус кандидата, для этого мы очень активно работаем. Это важный призыв, и, конечно, мы сделаем все для того, чтобы эти отношения шли. Как вы знаете, в этих отношениях были определенные сложности, в том числе и то, что нам не был предоставлен статус кандидата, наносило ущерб всему этому в целом. Мы все должны сделать все, чтобы в будущем максимально предотвратить такие риски и ущерб нашей стране, это наша задача», - сказал Ираклий Кобахидзе.



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