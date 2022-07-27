

Суд ЕС подтвердил запрет на вещание российского пропагандистского вещателя RT France

27.07.2022 16:00





Суд ЕС общей юрисдикции подтвердил запрет на вещание российского пропагандистского вещателя RT France, наложенный в марте из-за систематической дезинформации по Украине. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение суда.



"Большая палата Суда общей юрисдикции отклоняет запрос RT France об отмене актов Совета ЕС, принятых после начала войны в Украине, временно запрещающих этой организации трансляцию на контенте", - заявил суд в Люксембурге.



24 февраля Российская Федерация начала военное вторжение в Украину.



По решению и постановлению от 1 марта Совет Европейского Союза ввел ограничительные меры, направленные на запрет до 31 июля 2022 телерадиовещание определенных СМИ, включая RT France, в рамках ЕС.



По данным Совета ЕС, РФ вела пропагандистскую кампанию по оправданию и поддержке своей агрессии против Украины. RT France подала иск об аннулировании постановления Совета в Суд ЕС общей юрисдикции.



30 марта французский филиал RT France уже получил отказ в Суде ЕС по приостановке санкций.



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