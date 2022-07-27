

Ника Мелия о стратегии и прошлых ошибках ЕНД

27.07.2022 16:57

Civil.ge



Председатель Единого национального движения Ника Мелия в интервью телекомпании «Мтавари архи» 26 июля подчеркнул необходимость укрепления партийных структур, приобретения новых союзников и сторонников, а также признания прошлых ошибок в процессе «борьбы с автократным режимом» в стране.



В этом контексте Ника Мелия подчеркнул необходимость «искреннего отношения» с «вчерашним» избирателем правящей команды в процессе его убеждения голосовать за оппозицию из-за отклонения власти от проевропейского пути и заявил, что «если я должен скажу вчерашним избирателям Грузинской мечты, что судебная система была независимой во время правления Национального движения, мы никогда не сможем сделать этого человека своим союзником».



«Мы должны сказать (им), да, когда Национальное движение было у власти, оно было без ума от судей-рабов, было без ума, с ума сходило. Это была проблема», — сказал Ника Мелия, добавив, что сегодня Грузинская мечта все еще находится у власти, и мы никак «не смогли дождаться» пропорциональной системы, заслуга и того, что, опасаясь поражения от оппозиции, решение о переходе на пропорциональную избирательную систему не принималось Национальным движением во время нахождения у власти.



«Соответственно, сегодня эти послушные судьи набросились на всех нас, и эта порочная избирательная система довела всю страну до такого состояния, что мы находимся на грани потери своего суверенитета и независимости», — подчеркнул председатель Единого национального движения.



«Я хочу, чтобы все наши потенциальные союзники поняли, что сегодняшнее Национальное движение — это другое Национальное движение, которое извлекло уроки из собственных ошибок», — подчеркнул Ника Мелия.



Он также акцентировал внимание на необходимость работы других оппозиционных партий над увеличением своего электората и сказал, что другие «партии также должны увеличить количество… чтобы в один прекрасный день, когда мы соберемся, общее количество было бы уже большим… (мы должен попытаться) превратить пассивного избирателя в активного гражданина Грузии».



Ника Мелия также обратил внимание на рекомендацию Еврокомиссии по деполяризации и подчеркнул, что она «невозможна» в условиях действующей власти, и об этом также говорят западным партнерам.



По его словам, когда с одной стороны стоят люди, которые «захватили власть» и тянут страну в «имперское лоно», а с другой стороны — люди, желающие вернуть государство в европейское лоно, «конечно, будет поляризация».



Председатель Национального движения также отметил, что теоретически в этой ситуации также возможен конец поляризации, однако в этом случае либо Грузинская мечта должна отказаться от «интеграции с Россией», либо грузинский народ должен отказаться от интеграции в ЕС.



«(Иначе) существует такая большая идеологическая и ценностная разница между нашими двумя субъектами, что (говорить о деполяризации) невозможно», — повторил он.



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