|
|
|
Хазарадзе: Все шаги Иванишвили имеют одну цель - чтобы у него все было хорошо
27.07.2022 18:37
Спасение личных финансов и безопасности за счет торговли настоящим и будущим страны, - так оценил лидер "Лело" Мамука Хазарадзе письмо, распространенное сегодня бывшим премьер-министром Бидзиной Иванишвили.
Как поясняет Хазарадзе, главное для Иванишвили - «чтобы только у него самого все было хорошо».
«Провал строительства порта Анаклия, чтобы не раздражать Россию. Спекулирование вопросом Гареджи, чтобы выиграть выборы. «Запад нас в втягивает войну» - разыгрывание низкопробного спектакля. Все его шаги имеют одну цель, главное, чтобы у него самого все было хорошо, может пожертвовать страной, народом и его будущим...Пора пробудиться!» — написал Мамука Хазарадзе в социальной сети «Фейсбук».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна