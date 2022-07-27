

Хазарадзе: Все шаги Иванишвили имеют одну цель - чтобы у него все было хорошо

27.07.2022 18:37





Спасение личных финансов и безопасности за счет торговли настоящим и будущим страны, - так оценил лидер "Лело" Мамука Хазарадзе письмо, распространенное сегодня бывшим премьер-министром Бидзиной Иванишвили.



Как поясняет Хазарадзе, главное для Иванишвили - «чтобы только у него самого все было хорошо».



«Провал строительства порта Анаклия, чтобы не раздражать Россию. Спекулирование вопросом Гареджи, чтобы выиграть выборы. «Запад нас в втягивает войну» - разыгрывание низкопробного спектакля. Все его шаги имеют одну цель, главное, чтобы у него самого все было хорошо, может пожертвовать страной, народом и его будущим...Пора пробудиться!» — написал Мамука Хазарадзе в социальной сети «Фейсбук».



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