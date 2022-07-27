

Экс-глава СГБ Грузии рассказал о попытках Москвы поставить своего человека во главе ГПЦ

27.07.2022 21:34





Бывший заместитель главы Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Сосо Гогашвили, находящийся под стражей, распространяет в соцсети очередное заявление.



В заявлении, которое Гогашвили назвал «Русская мечта VS Грузинская церковь», наряду с другими вопросами, он говорит о патриархе и заявляет, что у агентов влияния ФСБ есть задание провести в Грузии замещение патриарха желаемым кандидатом.



Кроме того, бывший высокопоставленный чиновник СГБ в письме заявляет, что в 2020 году лично встретился с патриархом и детально рассказал о связанных с ним возможных угрозах и показал готовность все это остановить, на что патриарх сказал ему: «Иосиф, сын мой, не сталкивайся с ними, они умеют мстить и для этого мне тебя жаль».



Кроме того, Гогашвили говорит, что владыка Якоб предупредил его о ликвидации, которую планировали власти. Согласно информации, власти поручили сделать это «киллеру»-кистинцу. По мнению Гогашвили, потом в этом должны были обвинить Мачаликашвили.



«Вокруг дела скажу следующее: мне странно, почему власть решила наказать меня этим делом, которое сфабриковано, когда будто пострадавшие – находящиеся в связи с российскими спецслужбами граждане России, этим прямо подтверждается связь между нашими силовыми органами и российскими спецслужбами. Я думаю, что это было сделано сознательно, потому что да, мы вместе, то, что мы наблюдаем в последнее время из действий и заявлений «Грузинской мечты». Романовский и Адамия агенты влияния из близкого окружения Путина - Матвиенко, Полтавченко, а также ФСБ, у которых есть задание заменить в Грузии патриарха желаемым кандидатом. То, что они в контакте с грузинскими спецслужбами, подтверждается вышеупомянутым (текущим) делом, в чем я лично не сомневаюсь, а выводы доверяю обществу.



Теперь расскажу, то делает и делала грузинская сторона и в какой форме я был включен во все это. Прежде чем мы перейдем к конкретным фактам, хочу сделать несколько пассажей, во время моего пребывания в СГБ и даже после я всегда старался помешать всему этому. Превенционно несколько раз озвучивал эту информацию по телевидению после ухода из СГБ, но не называл предположительных кандидатов (на патриаршество). Как первый кандидат рассматривался владыка Шио, над которым работали обе стороны. Я не озвучил это по телевидению, потому что хотел лично увидеть владыку Шио. После моего интервью у Инги Григолия 30 сентября я связался с владыкой Шио и рассказал ему обо всем, что происходило такого типа вмешательство, упоминание его имени, что это повредило бы и ему, и церкви. Мне стало известно, что патриарх намеревался уйти в отставку конкретно 14 октября, об этом подтвердил мне и владыка Шио и сказал, что сам был обеспокоен, а также по моей информации (что знают многие в патриархии), отставка патриарха была не выгодна в то время властям и они смогли переубедить патриарха. Это происходило перед выборами в самоуправление 2021 года. Я пообещал владыке Шио помощь и поделиться всевозможной информацией, которая уберегла бы его. Он поблагодарил меня и с тех пор не связывался. Ранее, в 2020 году, я лично встречался с Патриархом и в деталях рассказал о связанных с ним возможных опасностях, и в тоже время проявил свою готовность все это остановить. Как обычно, он все выслушал и сказал мне следующие слова, которые я никогда не забуду: «Иосеб, сын мой, не сталкивайся с ними, они умеют мстить, и мне тебя жаль для этого». Я поцеловал ему руку и сказал, что не позволю себе и не попросил бы его благословения на то, что должно быть мной сделано. После этого я взял паузу, за это время получил много угроз, предупреждений, "добрых советов", через некоторое время начал политическую активность, кампанию разоблачения, перед выборами самоуправления получил дружеские "советы-предупреждения" от Вахо Гомелаури и премьера Гарибашвили, но я не знал, что они уже возбудили дело.



Также хочу коснуться предостережения владыки Иакоба, о котором Тея ошибочно указала время, это было не 5-6 месяцев назад, а полтора года назад. Он предупредил меня, что власть планировала мою ликвидацию. Это поручили кистинскому «киллеру», и в результате обсуждения нами этой информации я пришел к выводу, что если они это сделали бы, то потом обвили бы в этом Мачаликашвили, потому что, как он мне сказал, этот «киллер» находился в Панкиси. Владыка, вы крестный моего внука, и отрицать и не говорить этот факт - досадно.



Вернусь к т.н. «проведенным» мероприятиям. Как я сказал в программе Инги Григолия, о встрече со мной попросил Вано Чхартишвили, чтобы поговорить по поводу потенциальных кандидатов на престол патриархии. Мне было поручено представить ему всю информацию. Он высказал свое мнение о разных владыках, по-разному охарактеризовав всех их как кандидатов для назначения в свою компанию. Главный акцент он сделал на владыку Шио, что он самый приемлемый кандидат, что это было согласовано с начальником», - написал Гогашвили.



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