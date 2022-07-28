

Келли Дегнан: Никогда не было речи о вовлечении Грузии в войну или «шантаже», или о деньгах Иванишвили

28.07.2022 11:35





Посол США в Грузии Келли Дегнан делает первое заявление по поводу содержания встречи с бывшим премьер-министром Грузии Бидзиной Иванишвили в эксклюзивном интервью «IPN».



В интервью Келли Дегнан сообщает, что на встрече с Бидзиной Иванишвили не было речи о «вовлечении Грузии в войну против России» или «шантаже», или действиях, связанных с задержкой перечисления денег Иванишвили.



«Как правило, мы не говорим с прессой о личных встречах, однако как подтвердил Бидзина Иванишвили, с ним в последний раз я встречалась 21 марта, и с тех пор прошло много времени. Наши встречи всегда касались стратегического партнерства США и Грузии, а также усилий США по поддержке экономики, безопасности и развития демократии Грузии. Давайте я скажу очень четко, чтобы ни у кого не оставалось вопросов – никогда не было речи о вовлечении Грузии в войну против России или «шантаже», или действиях, связанных с задержкой перечисления денег г-на Иванишвили. По этим вопросам вам нужно обращаться к нему, либо к тем конкретным банкам.



Когда США вводят финансовые санкции, мы об этом объявляем публично. На сайте Департамента казначейства есть поисковой список, по которому СМИ и широкая общественность могут проверить, кто подпадает под санкции, а кто – нет. Любые обсуждения швейцарских банковских счетов, откровенно, это перенос внимания с важной работы. Как отметил г-н Иванишвили в заявлении 27 июля, это частное дело между ним и финансовым институтом», - заявила Келли Дегнан в интервью «IPN».



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