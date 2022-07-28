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Посол США: Немного сбивает с толку, сколько времени и энергии тратят некоторые на обсуждение санкций или вопросов
28.07.2022 13:27
Откровенно говоря, немного сбивает с толку, сколько времени и энергии тратят некоторые на обсуждение санкций или вопросов, связанных с чужими деньгами, - заявила посол США в Грузии Келли Дегнан в интервью «IPN», отвечая на вопрос о том, насколько введение персональных санкций является актуальным вопросом в Соединенных Штатах.
По оценке Келли Дегнан, в связи с санкциями и давлением со стороны США было много туманных инсинуаций. По ее пояснению, когда США вводят санкции, об этом сразу же становится известно, поскольку эта информация открыта и доступна.
«По поводу санкций и давления со стороны США было много туманных инсинуаций. Финансовые санкции так не работают. Те, кто попал под санкции, знают об этом, поскольку эта информация размещена публично. Департамент казначейства издает пресс-релиз, существует публичный поисковой список, чтобы дать знать банкам и другим институтам о введении санкций.
Откровенно говоря, немного сбивает с толку, сколько времени и энергии тратят некоторые на обсуждение санкций или вопросов, связанных с чужими деньгами, вместо того, чтобы сконцентрироваться на четком руководстве по вступлению в ЕС», - заявила Келли Дегнан.
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