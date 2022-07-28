

Сын Саакашвили считает «очень большой ошибкой» возвращение экс-президента в Грузию

28.07.2022 13:31





Возвращение Михаила Саакашвили в Грузию было «очень большой ошибкой», считает сын экс-президента Эдуард Саакашвили.



Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и помещен в тюрьму. Состояние здоровья экс-президента сильно ухудшилось после двух голодовок. Уже более двух месяцев Саакашвили остается под охраной в тбилисской клинике «Вивамед».



«Он приехал, и мы получили ту катастрофическую ситуацию, которую получили. Как я уже говорил, это была очень большая ошибка», — сказал он в интервью телекомпании «Пирвели».



Эдуард Саакашвили говорит о необходимости «деполитизации» вопросов, связанных со здоровьем экс-президента. Одновременно он указывает, что в последнее время его отец «мало пишет о политике и больше особо не вмешивается» в процессы в Грузии.



«Его роль в грузинской политике неясна на будущее, я не знаю, что еще должно произойти, чтобы он вернулся в правительство или что-то в этом роде. Мне немного сложно это представить, и я думаю, что он и сам это понимает. Когда я прихожу к отцу, он смотрит только украинское телевидение, я думаю, он понимает, что там у него может быть лучшее будущее, чем здесь», — добавил он.



27-летний сын экс-президента постоянно проживает за границей. По его словам, за неделю пребывания в Грузии у него сложилось впечатление, что люди не воспринимают Саакашвили, как «лидера будущего».



«Мы с мамой немного поездили вместе по Грузии. Меня встречают на улице и если узнают, то спрашивают — как Миша? У чувствую, что в обществе существует широкий интерес по поводу состояния здоровья моего отца. Однако в тоне я замечаю, что для многих из них мой отец не какой-то лидер будущего или что-то в этом роде», — сказал Саакшвили-младший.



Экс-президент приговорен в Грузии к шести годам лишения свободы за помилование осужденных по резонансному делу о гибели Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. Эти приговоры были вынесены заочно, пока Саакашвили находился за пределами Грузии.



В стадии рассмотрения — дела о растрате бюджетных средств, разгоне акции протеста и вторжении в телекомпанию «Имеди» в ноябре 2007 года. Также Саакашвили инкриминируется незаконное пересечение границы во время возвращения в Грузию осенью прошлого года.



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