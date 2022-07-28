

Гогашвили добивался приемлемого для Иванишвили кандидата в патриархи - экс-митрополит Чкондидской епархии

28.07.2022 13:39

Новости-Грузия



Бывший замглавы Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Сосо Гогашвили добивался, чтобы должность патриарха занял кандидат, приемлемый для силовиков и основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.



Об этом заявил бывший митрополит Чкондидской епархии Петре (Цаава), полномочия которого были приостановлены после громкого скандала в патриархии в 2019 году.



Гогашвили рассказал об отставке патриарха Грузии, планируемой «агентами Кремля»



Цаава прокомментировал вчерашнее письмо Гогашвили. В нем бывший чиновник, задержанный за разглашение данных спецслужб, пишет, что Каталикос-Патриарха всея Грузии Илию Второго планировали заменить приемлемым для Кремля кандидатом. По словам Гогашвили, «агенты ФСБ и путинского окружения» продвигали назначение митрополита Сенакского и Чхороцкуйского, местоблюстителя патриаршего престола Шио (Муджири).



«Он пытается все связать только с Шио и русским сценарием, что, конечно, полуправда… У Гогашвили был свой кандидат, можно сказать, по согласованию с Бидзиной Иванишвили. Конечно же Шио не был приемлемым кандидатом для них», — сказал Цаава в интервью «Мтавари».



Цаава предполагает, что наиболее приемлемым кандидатом для них был архиепископ Бодбийский Иаков (Якобашвили), поскольку он активно сотрудничал с силовиками, обмениваясь с ними информацией.



«Со дня назначения на должность в Службе безопасности он [Гогашвили] начал снабжать желаемых для него иерархов, а именно владыку Иакова, церковными компроматами, компроматами на высоких иерархов, и начал копаться в церкви», — говорит Цаава.



По его словам, замглавы СГБ также поддерживал связь с секретарем-референтом патриарха Шореной Тетруашвили. Скандально-известная по «делу о цианиде», она считается самой влиятельной женщиной в Грузинской православной церкви (ГПЦ).



До сих пор действующие члены Священного синода ГПЦ не комментировали заявления Гогашвили. Воздерживаются от оценок и в патриархии Грузии.



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