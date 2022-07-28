

Еще один депутат парламента Грузии покинул «Грузинскую мечту»

28.07.2022 15:15





Депутат парламента Грузии Гурам Мачарашвили покинул «Грузинскую мечту».



Как отметил Мачарашвили, он присоединится к трем депутатам, также покинувшим «Грузинскую мечту» — Дмитрию Хундадзе, Созару Субари и Михаилу Кавелашвили.



«Я не буду первым, кто скажет, что в мире происходят достаточно сложные политические процессы, поэтому, естественно, Грузия не может быть исключением. Есть вызовы и в Грузии, особенно после публикации письма Бидзины Иванишвили и, соответственно, адекватной реакции со стороны общества на это письмо. Я еще раз убедился, что политика предоставления необходимой информации общественности является правильной, потому что основополагающий принцип демократии заключается в том, что общественность должна знать политические процессы, исходя из этого, решение принимает именно общество», — сказал Мачарашвили.



По словам депутата, его нынешняя позиция, именуемая членством в «Грузинской мечте», может быть определенным сдерживающим фактором для предоставления необходимой информации общественности.



«На данном этапе я посчитал необходимым, как и мои коллеги, чтобы команда не попала в неловкое положение из-за политической конъюнктуры, поэтому мы будем самостоятельно продолжать предоставлять информацию общественности, которая необходима, чтобы они самостоятельно принимали решения», — заявил Мачарашвили.





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