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Еще один депутат парламента Грузии покинул «Грузинскую мечту»
28.07.2022 15:15
Депутат парламента Грузии Гурам Мачарашвили покинул «Грузинскую мечту».
Как отметил Мачарашвили, он присоединится к трем депутатам, также покинувшим «Грузинскую мечту» — Дмитрию Хундадзе, Созару Субари и Михаилу Кавелашвили.
«Я не буду первым, кто скажет, что в мире происходят достаточно сложные политические процессы, поэтому, естественно, Грузия не может быть исключением. Есть вызовы и в Грузии, особенно после публикации письма Бидзины Иванишвили и, соответственно, адекватной реакции со стороны общества на это письмо. Я еще раз убедился, что политика предоставления необходимой информации общественности является правильной, потому что основополагающий принцип демократии заключается в том, что общественность должна знать политические процессы, исходя из этого, решение принимает именно общество», — сказал Мачарашвили.
По словам депутата, его нынешняя позиция, именуемая членством в «Грузинской мечте», может быть определенным сдерживающим фактором для предоставления необходимой информации общественности.
«На данном этапе я посчитал необходимым, как и мои коллеги, чтобы команда не попала в неловкое положение из-за политической конъюнктуры, поэтому мы будем самостоятельно продолжать предоставлять информацию общественности, которая необходима, чтобы они самостоятельно принимали решения», — заявил Мачарашвили.
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