

Эстония запретила выдачу гражданам РФ виз и вида на жительство с целью обучения

28.07.2022 16:16





Правительство Эстонии решило ограничить возможности граждан России ходатайствовать о временном разрешении на проживание или визе с целью обучения в Эстонии. Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.



По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, необоснованная война России против Украины, которая грубо нарушает территориальную целостность и независимость Украины, негативно влияет на безопасность Эстонии и Европейского союза.



"Необходимо продолжать непрерывное давление на Россию посредством санкций. Если санкции помогут положить конец российской агрессии, то это положительно повлияет и на нашу безопасность", - заявил Рейнсалу.



Кроме того, вносятся поправки к введенным санкциям, согласно которым регистрировать краткосрочную работу в Эстонии граждане России и Беларуси смогут только при наличии визы, выданной Эстонией.



Поправкой к санкциям уточняется, что граждане России и Беларуси, получившие законное право на пребывание в другой стране ЕС, не смогут больше регистрировать в Эстонии краткосрочную работу и не смогут ходатайствовать о долгосрочной визе для работы.



"Эта поправка положит конец ситуации, когда для обхода действующих санкций просят о краткосрочной шенгенской визе в другой стране ЕС, например, с целью туризма", – сказал Рейнсалу.



Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Эстонии готовит предложения Евросоюзу для прекращения выдачи виз гражданам России. Между тем, крупнейшие партии Финляндии поддерживают ограничение выдачи виз россиянам.



В МИД Украины считают, что страны мира должны включить в визовую анкету для граждан России вопрос о поддержке ими войны в Украине.





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