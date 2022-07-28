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Эстония запретила выдачу гражданам РФ виз и вида на жительство с целью обучения


28.07.2022   16:16


Правительство Эстонии решило ограничить возможности граждан России ходатайствовать о временном разрешении на проживание или визе с целью обучения в Эстонии. Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, необоснованная война России против Украины, которая грубо нарушает территориальную целостность и независимость Украины, негативно влияет на безопасность Эстонии и Европейского союза.

"Необходимо продолжать непрерывное давление на Россию посредством санкций. Если санкции помогут положить конец российской агрессии, то это положительно повлияет и на нашу безопасность", - заявил Рейнсалу.

Кроме того, вносятся поправки к введенным санкциям, согласно которым регистрировать краткосрочную работу в Эстонии граждане России и Беларуси смогут только при наличии визы, выданной Эстонией.

Поправкой к санкциям уточняется, что граждане России и Беларуси, получившие законное право на пребывание в другой стране ЕС, не смогут больше регистрировать в Эстонии краткосрочную работу и не смогут ходатайствовать о долгосрочной визе для работы.

"Эта поправка положит конец ситуации, когда для обхода действующих санкций просят о краткосрочной шенгенской визе в другой стране ЕС, например, с целью туризма", – сказал Рейнсалу.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Эстонии готовит предложения Евросоюзу для прекращения выдачи виз гражданам России. Между тем, крупнейшие партии Финляндии поддерживают ограничение выдачи виз россиянам.

В МИД Украины считают, что страны мира должны включить в визовую анкету для граждан России вопрос о поддержке ими войны в Украине.

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