

Главы МИД Грузии и Турции встретились в Стамбуле

28.07.2022 17:38





В рамках официального визита министра иностранных дел Грузии в Турецкую Республику, в Стамбуле состоялась встреча министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.



По информации МИД Грузии, на встрече положительно было отмечено стратегическое партнерство двух стран, которое успешно развивается по многим направлениям и приобретает особое значение с точки зрения углубления отношений между двумя странами и регионального сотрудничества.



«Министры положительно оценили активизацию отношений высокого уровня между Грузией и Турцией. Визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Турецкую Республику в очередной раз получил положительную оценку. Стороны выразили готовность и в дальнейшем активно работать в рамках двусторонних визитов на высоком уровне, в связи с этим разговор коснулся визита президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Грузию.



Была дана высокая оценка существующему совету стратегического сотрудничества между странами, представляющему собой всеобъемлющий формат укрепления отношений в многостороннем направлении, и выражена надежда на возможность встречи в формате совета в ближайшее время. На встрече особое внимание было уделено приоритетным направлениям сотрудничества между Грузией и Турцией, в том числе торгово-экономическим отношениям и их большому потенциалу для дальнейшего развития. В этом отношении уже достигнуты успешные результаты, в том числе увеличение товарооборота. Министры договорились работать на межведомственном уровне по укреплению торговых и деловых связей между странами. Было запланировано проведение очередной встречи в рамках Межправительственного экономического совета между Грузией и Турцией.



Министры с позитивно отметили высокий уровень взаимной поддержки между странами. Илья Дарчиашвили поблагодарил своего турецкого коллегу за твердую поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также за твердую позицию Турции в отношении внешнеполитических приоритетов Грузии. Министры рассмотрели ситуацию с безопасностью в регионе. В связи с этим были подчеркнуты усилия Турции в плане обеспечения мира и стабильности в регионе», — говорится в официальной информации.



По сообщению МИД, в разговоре о происходящих в регионе процессах, была отмечена важная роль Грузии в процессе обеспечения стабильности и устойчивого развития на Южном Кавказе.



Главы МИД Грузии и Турции приветствовали отношения двух стран в многосторонних форматах и ​​особо отметили трехсторонний формат Азербайджан-Грузия-Турция и различные направления сотрудничества в его рамках, которые успешно развиваются.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



