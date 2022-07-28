

Сенат США принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма

28.07.2022 17:48





Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена признать Россию государством-спонсором терроризма за действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на New York Times.



Отмечается, что полномочия назначать государство-спонсора терроризма принадлежит Государственному департаменту.



"Вооруженные силы Российской Федерации совершали многочисленные безсудные казни невинных гражданских жителей и пытались прикрыть свои зверства массовыми захоронениями по всей Украине", - говорится в резолюции.



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