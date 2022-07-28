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Сенат США принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма


28.07.2022   17:48


Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена признать Россию государством-спонсором терроризма за действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на New York Times.

Отмечается, что полномочия назначать государство-спонсора терроризма принадлежит Государственному департаменту.

"Вооруженные силы Российской Федерации совершали многочисленные безсудные казни невинных гражданских жителей и пытались прикрыть свои зверства массовыми захоронениями по всей Украине", - говорится в резолюции.

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