

После отсрочки отбывания наказания Михаил Саакашвили может быть отправлен на лечение в Германию - адвокат

28.07.2022 17:53





По заявлению адвоката третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Валерия Гелбахиани, после отсрочки отбывания наказания, бывший президент может быть отправлен на лечение в Германию.



По словам Гелбахиани, он не может сказать решительно, в пользу клиники какой именно страны будет сделан окончательный выбор, но, с точки зрения квалификации, рассматривается Германия.



«Мы пока не знаем и мнения семьи, но поговорив с Саакашвили, с учетом того, что немецкие клиники наиболее высококвалифицированные, наверное, все же акцент будет сделан на Германии. Я говорю предположительно, это пока еще не решено. Письменно и по телефону есть коммуникация почти со всеми ведущими клиниками, проходит обмен информацией. Репутационно, более высококвалифицированной является Германия. Он страдает такими болезнями, которые весьма редки в медицинской практике, а у немцев больше практического опыта, и они будут лечить не по предположению, а по внедренной методике», - заявляет Гелбахиани.



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