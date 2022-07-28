|
|
|
Известны имена кандидатов в председатели и члены ЦИК Грузии
28.07.2022 18:05
Администрация президента Грузии публикует информацию о кандидатах желающих занять должности председателя и членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии.
Согласно опубликованной информации, за пост председателя ЦИК борются 5 кандидатов: Реваз Эгадзе, Георгий Каландаришвили, Георгий Шаишмелашвили, Нанули Бебия и Тамар Алпаидзе.
Желание участвовать в конкурсе на должности членов ЦИК изъявили 7 кандидатов: Кристине Каджая, Симон Парунашвили, Леван Исакадзе, Тамаз Поладашвили, Майя Заридзе, Гия Цацашвили и Русудан Курдиани.
Для справки, президент Грузии 13 июля объявила конкурс по отбору кандидатов на должности председателя ЦИК и двух членов ЦИК. 6-месячный срок полномочий председателя ЦИК и двух членов ЦИК истекает в августе этого года.
По информации администрации президента, Саломе Зурабишвили издала указ об объявлении конкурса по отбору кандидатов на должности председателя и двух членов ЦИК и создании соответствующей конкурсной комиссии. Желающие лица могут подать документы до 26 июля включительно.
Напомним, что Георгий Каландаришвили участвует в конкурсе по избранию председателя ЦИК в третий раз. В предыдущие два раза он избирался парламентом лишь на шестимесячный срок, поскольку в политическом спектре не было консенсуса вокруг его кандидатуры.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна