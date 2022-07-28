

Известны имена кандидатов в председатели и члены ЦИК Грузии

28.07.2022 18:05





Администрация президента Грузии публикует информацию о кандидатах желающих занять должности председателя и членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии.



Согласно опубликованной информации, за пост председателя ЦИК борются 5 кандидатов: Реваз Эгадзе, Георгий Каландаришвили, Георгий Шаишмелашвили, Нанули Бебия и Тамар Алпаидзе.



Желание участвовать в конкурсе на должности членов ЦИК изъявили 7 кандидатов: Кристине Каджая, Симон Парунашвили, Леван Исакадзе, Тамаз Поладашвили, Майя Заридзе, Гия Цацашвили и Русудан Курдиани.



Для справки, президент Грузии 13 июля объявила конкурс по отбору кандидатов на должности председателя ЦИК и двух членов ЦИК. 6-месячный срок полномочий председателя ЦИК и двух членов ЦИК истекает в августе этого года.



По информации администрации президента, Саломе Зурабишвили издала указ об объявлении конкурса по отбору кандидатов на должности председателя и двух членов ЦИК и создании соответствующей конкурсной комиссии. Желающие лица могут подать документы до 26 июля включительно.



Напомним, что Георгий Каландаришвили участвует в конкурсе по избранию председателя ЦИК в третий раз. В предыдущие два раза он избирался парламентом лишь на шестимесячный срок, поскольку в политическом спектре не было консенсуса вокруг его кандидатуры.



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