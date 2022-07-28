

Пхаладзе: Чем больше будет говорить «Грузинская мечта», тем больше будет разговоров о неформальном правлении в стране

28.07.2022 20:49





Эксперт по вопросам внешних отношений Тенгиз Пхаладзе заявляет, что самолюбивый политик не должен задавать вопрос, желают ли США вовлечь Грузию в российско-украинскую войну.



Как заявил Пхаладзе в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс», это настолько абсурдный вопрос, что члены правящей команды не должны об этом говорить.



«США делают все для того, чтобы в стране были мир, стабильность, развитие и поддерживают не только устными заявлениями, а и осуществленными конкретными проектами, финансовой помощью и множеством проектов, которые осуществляются и сейчас. Поэтому, ставить такой вопрос в отношении стратегического партнера само собой означает то, что как минимум, этот политик не понимаем, о чем говорит», - заявил Пхаладзе.



Пхаладзе сказал и по поводу встречи посла США в Грузии Келли Дегнан с экс-премьер-министром Грузии Бидзиной Иванишвили, и на вопрос о том, почему Келли Дегнан встречалась с ушедшим из политики основателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили, Пхаладзе отвечает, что он не ушел из политики и продолжает неформально управлять.



«Чем больше будет говорить «Грузинская мечта», тем более усилятся разговоры том, что в стране – неформальное правление. Да, послы встречаются с влиятельными людьми, но когда речь идет об Иванишвили, все понятно. Между прочим, и письмо подтверждает то, что Бидзина Иванишвили остается тем человеком, который имеет серьезное влияние на процессы», – заявил Пхаладзе.



По его оценке, международные отношения не строятся так, как представителям «Грузинской мечты» представляются отношения и коммуникация со стратегическими партнерами.



Как отметил Пхаладзе, нынешние заявления правящей команды, их риторика и неверная политика разрушают отношения Грузии и США.



По его мнению, власти не пытаются продвинуть вопрос Грузии вперед на международной арене.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



