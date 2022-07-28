|
|
|
Сенатор США призывает грузинских законодателей решительно противостоять распространению опасной дезинформации
28.07.2022 22:24
Это те же неоригинальные методы из учебника, которыми часто пользуется Путин, - об этом сенатор Джин Шахин заявила грузинской службе «Голоса Америки».
По мнению сенатора, грузинские депутаты должны быть той силой, которая противостоит попыткам посеять недоверие в отношениях между двумя странами.
«К сожалению, мы и раньше видели такого рода тактику, указывающую на сильную волю России распространить свое пагубное влияние на всю Восточную Европу и конкретно помешать Грузии в достижении собственных демократических и евроатлантических устремлений. Я призываю законодателей Грузии решительно противостоять распространению этой опасной дезинформации теми, кто хочет подорвать демократию в Грузии и поставить под угрозу создание более справедливого и равноправного будущего для грузинского народа. Это те же неоригинальные методы из учебника, которыми часто пользуется Путин. Грузинские законодатели должны исполнять ведущую роль в борьбе с попытками посеять разногласия и недоверие. Соединенные Штаты остаются приверженными поддержке наших демократических партнеров, чтобы Грузия сохранила этот курс», - заявила сенатор Джин Шахин.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна