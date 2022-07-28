

Сенатор США призывает грузинских законодателей решительно противостоять распространению опасной дезинформации

28.07.2022 22:24





Это те же неоригинальные методы из учебника, которыми часто пользуется Путин, - об этом сенатор Джин Шахин заявила грузинской службе «Голоса Америки».



По мнению сенатора, грузинские депутаты должны быть той силой, которая противостоит попыткам посеять недоверие в отношениях между двумя странами.



«К сожалению, мы и раньше видели такого рода тактику, указывающую на сильную волю России распространить свое пагубное влияние на всю Восточную Европу и конкретно помешать Грузии в достижении собственных демократических и евроатлантических устремлений. Я призываю законодателей Грузии решительно противостоять распространению этой опасной дезинформации теми, кто хочет подорвать демократию в Грузии и поставить под угрозу создание более справедливого и равноправного будущего для грузинского народа. Это те же неоригинальные методы из учебника, которыми часто пользуется Путин. Грузинские законодатели должны исполнять ведущую роль в борьбе с попытками посеять разногласия и недоверие. Соединенные Штаты остаются приверженными поддержке наших демократических партнеров, чтобы Грузия сохранила этот курс», - заявила сенатор Джин Шахин.



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