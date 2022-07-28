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Сенатор Джим Риш призывает власти Грузии прекратить нападки на посла Дегнан
28.07.2022 22:28
Нападки на посла Дегнан, американское посольство и Карла Харцеля совершенно неуместны и должны прекратиться, - заявил сенатор Джим Риш в беседе с грузинской редакцией «Голоса Америки».
По оценке Риша, вызывает разочарование то, что такая политизированная риторика занимает столько времени в грузинских СМИ.
«Посол Дегнан и наша команда в посольстве не раз выразили поддержку устремлений грузинского народа со стороны Соединенных Штатов, чтобы его будущее было в трансатлантическом сообществе и ЕС. Эти нападки на посла Дегнан, американское посольство и Карла Харцеля совершенно неуместны и должны прекратиться», - заявил сенатор Риш.
По его словам, противостоянию между политическими группами в СМИ уделяется много времени, и такого рода политические разногласия могут быть разрешены лишь посредством добросовестного диалога.
«Это не первый случай, когда политические разногласия выносятся публично в СМИ. Такого рода политические разногласия могут быть разрешены лишь путем добросовестного диалога, а не посредством провоцирующей публичной риторики. Все стороны должны рассмотреть свои различные позиции и найти точки соприкосновения, чтобы добиться реального прогресса. Целенаправленная политическая поляризация грозит грузинскому обществу и меня все более беспокоит будущее Грузии, если она не сможет преодолеть эту дилемму», - заявил сенатор Риш.
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