

Гарибашвили - Объединение Грузии – цель каждого из нас

27.09.2022 10:42





Объединение Грузии – цель каждого из нас, и она основывается на нашей вере в то, что жизнь в единой, сильной, развитой стране — это лучшая перспектива для нашего народа, – об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили написал в соцсети Facebook.



Глава правительства отмечает, что путь к цели воссоединения Грузии лежит только через мирный процесс, диалог и сотрудничество.



«Падение Сухуми 27 сентября 1993 года стало трагическим днем ​​в нашей истории. Война сделала сотни тысяч людей беженцами на своей родине, и, что самое печальное, унесла жизни многих наших сограждан. Еще раз выражаю соболезнования членам их семей и близким. С этого дня объединение Грузии является главной целью каждого из нас, она основывается на нашей вере в то, что жизнь в единой, сильной, развитой стране – лучшая перспектива для нашего народа. Мы также верим, и неоднократно доказывали это делом, что путь к этой цели лежит только через мирный процесс, диалог и сотрудничество. Будущее за единством, миром и благополучием абхазов и грузин», - написал премьер-министр.



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