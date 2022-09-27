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Посольство США сделало заявление в связи с днем падения Сухуми


27.09.2022   10:52


«27 сентября 1993 года Сухуми пал, слава героям», — отмечается в заявлении посольства США в Грузии.

В заявлении отмечается, что по сей день ощущается боль массовых убийств, которые поддерживала Россия.

«Даже через 29 лет после падения Сухуми чувствуется боль из-за массовых убийств, которые поддерживала Россия. Это боль, которая осталась в сердцах близких десятков тысяч жертв и боль, с которой каждый день живут сотни тысяч беженцев. Мы всегда видим в их глазах, что их дом так близко и так далеко.

27 сентября 1993 года пал Сухуми.

Слава героям!» — отмечается в заявлении посольства США.

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