

На всех административных зданиях приспущены государственные флаги

27.09.2022 11:09





В связи с днем ​​падения Сухуми и в память о погибших в абхазской войне на всех административных зданиях по всей территории Грузии приспущены государственные флаги.



Сегодня исполнилось 29 лет со дня падения Сухуми. Военное противостояние в Абхазии началось 14 августа 1992 года.



Конфликт между правительственными войсками Грузии и абхазскими сепаратистскими силами продолжался 13 месяцев и 13 дней.





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