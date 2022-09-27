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На всех административных зданиях приспущены государственные флаги
27.09.2022 11:09
В связи с днем падения Сухуми и в память о погибших в абхазской войне на всех административных зданиях по всей территории Грузии приспущены государственные флаги.
Сегодня исполнилось 29 лет со дня падения Сухуми. Военное противостояние в Абхазии началось 14 августа 1992 года.
Конфликт между правительственными войсками Грузии и абхазскими сепаратистскими силами продолжался 13 месяцев и 13 дней.
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