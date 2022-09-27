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На всех административных зданиях приспущены государственные флаги


27.09.2022   11:09


В связи с днем ​​падения Сухуми и в память о погибших в абхазской войне на всех административных зданиях по всей территории Грузии приспущены государственные флаги.

Сегодня исполнилось 29 лет со дня падения Сухуми. Военное противостояние в Абхазии началось 14 августа 1992 года.

Конфликт между правительственными войсками Грузии и абхазскими сепаратистскими силами продолжался 13 месяцев и 13 дней.

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