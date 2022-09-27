

В Грузии клинику оштрафовали на 500 лари за разглашение личных данных ребенка

27.09.2022 11:56





Одно из медицинских учреждений Грузии было оштрафовано на 500 лари за разглашение личных данных умершего ребенка.



Служба защиты персональных данных рассмотрела дело после обращения к ним родителя погибшего ребенка.



Родитель заявлял, что сотрудник медучреждения дал интервью одному из телеканалов, в ходе которого раскрыл персональные его несовершеннолетнего ребенка, в том числе данные особой категории.



«По информации, представленной лечебным учреждением, целью раскрытия персональных данных несовершеннолетнего ребенка, в том числе сведений особой категории, являлась защита интересов медицинского учреждения, поскольку родители и члены семьи ребенка сообщали недостоверную информацию. Таким образом, цель создания телерепортажа со стороны лечебного учреждения состояла в том, чтобы защитить лечебное учреждение от (распространения) недостоверной информации о нем и донести до общественности достоверную информацию о том, что послужило причиной ухудшения состояния здоровья ребенка.



Согласно разъяснению представителя медучреждения, у пациента с рождения было много сопутствующих заболеваний, которые в совокупности стали причиной смерти», — говорится в сообщении Службы защиты персональных данных.



По данным Службы защиты персональных данных, в ходе расследования медицинское учреждение не могло обосновать необходимость раскрытия подробной информации (включая полные диагнозы, перенесенные заболевания и т. д.) в целях защиты своих интересов и репутации, и не объяснило почему общей справки о состоянии здоровья было недостаточно.



Служба защиты персональных данных признала, что медицинское учреждение совершило нарушение принципа обработки данных.



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